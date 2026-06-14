У неділю, 14 червня, голова нашої держави Володимир Зеленський, провів телефону з президентом США Дональд Трампом.

Поінформоване джерело видання РБК-Україна повідомило, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали сьогодні розмову по телефону.

Як зауважив співрозмовник, розмова між лідерами продовжувалась щонайменше 30 хвилин. Під час бесіди Зеленський привітав Трампа із Днем народження. Також президенти обговорили інші теми, зокрема переговори.

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– Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із Днем народження, і встигли обговорити все найважливіше – в тому числі ідеї по переговорам, – сказало джерело.

Нагадаємо, що перед цим телефонна розмова Трампа й Зеленського відбулась 25 лютого 2026 року. У дзвінку також брали участь представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Крім того, лідери України та США потенційно можуть зустрітися на саміті G7 15–17 червня 2026 року.

Так, Трамп має прибути до Франції у понеділок. Того ж вечора він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

16 червня глава Білого дому візьме участь у робочій сесії лідерів G7. До неї також доєднається президент України Володимир Зеленський.

Водночас варто зауважити, що окремої двосторонньої зустрічі між Зеленським та Трампом не заплановано.