Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російських окупантів вночі проти 14 червня та протягом попередньої доби.

Зокрема, під удар потрапили жива сила, пункти управління та склади противника. Окремо вдалося уточнити результати влучань по нафтотерміналу Таманьнефтегаз.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника в районі Некислиці Брянської області Російської Федерації.

Також вдалося завдати удару по пунктам управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині.

– У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника. У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика, – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначив, що українські воїни також били по зосередженнях особового складу противника в районах:

Малокостянтинівки Луганської області;

Жереб’янок Запорізької області;

Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області;

Вовчанська Харківської області;

Січневого Дніпропетровської області;

Троєбортного Брянської області (РФ).

Крім того, дорозвідка засвідчила, що ураження нафтового терміналу Таманьнефтегаз у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю РФ призвело до пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.

– Термінал є одним із ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорноморському регіоні. Потужності об’єкта забезпечують перевалювання до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, наприкінці травня українські оборонці вже одного разу поцілили у Таманьнефтегаз та перекачувальну станцію, що забезпечує пальним Москву.

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