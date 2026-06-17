На кінець минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення. Агресор завдав 53 авіаційних удари із застосуванням 163 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6759 дронів-камікадзе та здійснив 2029 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026

Втрати ворога на 17 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 386 680 (+1 260);
  • танків – 12 033 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 775 (+7);
  • артилерійських систем – 44 169 (+51);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 874 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 427;
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052);
  • крилатих ракет – 4 783;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 107 994 (+486);
  • спеціальної техніки – 4 303 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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