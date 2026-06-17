З вечора 16 червня та вночі 17 червня російські окупанти атакували територію України 119 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 17 червня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 97 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ворожих безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на шести локаціях.

Військові попереджають, що станом на ранок 17 червня в повітряному просторі України фіксуються декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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