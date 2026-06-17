Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 17 червня: знищено 1 260 окупантів, пів сотні артсистем та 2 052 БпЛА
Втрати ворога на 17 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 260 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 575-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,386 млн.
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Втрати ворога на 17 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 386 680 (+1 260);
- танків – 12 033 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 775 (+7);
- артилерійських систем – 44 169 (+51);
- реактивних систем залпового вогню – 1 874 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 427;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052);
- крилатих ракет – 4 783;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 107 994 (+486);
- спеціальної техніки – 4 303 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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