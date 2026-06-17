Втрати ворога на 17 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 575-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,386 млн.

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Втрати ворога на 17 червня 2026 року

особового складу – близько 1 386 680 (+1 260);

танків – 12 033 (+7);

бойових броньованих машин – 24 775 (+7);

артилерійських систем – 44 169 (+51);

реактивних систем залпового вогню – 1 874 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 427;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052);

крилатих ракет – 4 783;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 107 994 (+486);

спеціальної техніки – 4 303 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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