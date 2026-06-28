”Дух Анкориджа” мертвий: Сибіга закликав РФ сісти за стіл переговорів
- Андрій Сибіга заявив, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати “духом” і розвіятися.
- Міністр закордонних справ України назвав російські згадки про “дух Анкориджа” вірою в невизначену конструкцію та заявив, що якщо вона й існувала, то вже “мертва”.
- Сибіга закликав Москву перейти від розмов про “духів” до реальних переговорів і відповісти на пропозиції України щодо завершення війни.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.
Сибіга про урок, який має засвоїти РФ
Москві слід перейти від віри у “духів” до реальних переговорів, заявив Андрій Сибіга.
– Росіяни полюбляють говорити про “дух Анкориджа”. Як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке. Проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити. Реальність чітко засвідчує одне: якщо “дух Анкориджа” навіть існував, то зараз він точно мертвий, – повідомив він.
Водночас Сибіга окреслив урок, який має засвоїти Росія – будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.
– Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну, – додав він.
Сибіга підкреслив, що чим довше кремлівський диктатор Володимир Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії”.
Нагадаємо, що 24 червня Reuters звернуло увагу на заяви трьох високопоставлених російських чиновників, які протягом кількох днів звинувачували США у нібито порушенні «домовленостей», досягнутих на Алясці у серпні 2025 року.
Агентство нагадало, що після торішнього саміту Москва неодноразово згадувала так званий “дух Анкориджа”. У Кремлі цим формулюванням називали своє трактування переговорів, за яким президент США Дональд Трамп нібито підтримав ключову вимогу РФ — відмову України від усього Донбасу, зокрема й неокупованих територій, в обмін на замороження лінії фронту на інших напрямках.
Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.