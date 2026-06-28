Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.

Сибіга про урок, який має засвоїти РФ

Москві слід перейти від віри у “духів” до реальних переговорів, заявив Андрій Сибіга.

– Росіяни полюбляють говорити про “дух Анкориджа”. Як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке. Проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити. Реальність чітко засвідчує одне: якщо “дух Анкориджа” навіть існував, то зараз він точно мертвий, – повідомив він.

Водночас Сибіга окреслив урок, який має засвоїти Росія – будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.

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– Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну, – додав він.

Сибіга підкреслив, що чим довше кремлівський диктатор Володимир Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії”.

Нагадаємо, що 24 червня Reuters звернуло увагу на заяви трьох високопоставлених російських чиновників, які протягом кількох днів звинувачували США у нібито порушенні «домовленостей», досягнутих на Алясці у серпні 2025 року.

Агентство нагадало, що після торішнього саміту Москва неодноразово згадувала так званий “дух Анкориджа”. У Кремлі цим формулюванням називали своє трактування переговорів, за яким президент США Дональд Трамп нібито підтримав ключову вимогу РФ — відмову України від усього Донбасу, зокрема й неокупованих територій, в обмін на замороження лінії фронту на інших напрямках.

Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

Джерело : МЗС

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