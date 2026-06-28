Минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу.

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Крім того, залучив для ураження 6 401 дрон–камікадзе та здійснив 19 86 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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