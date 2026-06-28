Уночі проти 28 червня Сили оборони уразили одразу два російські нафтопереробні заводи — у Краснодарському краї та Ярославській області РФ.

Про це вранці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ у РФ

За словами президента, українські далекобійні удари цієї ночі досягли двох важливих об’єктів паливної інфраструктури Росії.

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Зокрема, було уражено Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту.

Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

Ще однією ціллю став нафтопереробний завод у Ярославській області РФ — приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.

Президент наголосив, що такі операції є частиною системної кампанії зі зниження військового потенціалу Росії.

— Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор, — заявив Зеленський.

Він також подякував українським військовим за результати нічної операції та всім партнерам, які допомагають Україні.

Раніше про атаку на Слов’янський НПЗ повідомляли губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв та російські моніторингові ресурси.

За офіційною версією РФ, пожежа виникла після падіння уламків безпілотників.

Водночас місцеві жителі публікували відео масштабного займання на території підприємства, а супутниковий сервіс NASA FIRMS підтвердив наявність осередків пожежі на території заводу та поблизу установки стабілізації нафти.

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