Україна готується закріпити нову систему національної пам’яті, яка визначатиме, як у майбутньому вшановуватимуть героїв і події держави.

Про це повідомив голова Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи законопроєкт українського лідера Володимира Зеленського №15360 Про Український національний пантеон.

Як Буданов оцінив законопроєкт Про Український національний пантеон

Кирило Буданов наголосив, що ініціатива президента Зеленського покликана зробити так, щоб більше ніхто й ніколи не зміг диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати.

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– За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни. Пам’ять про них повинна жити вічно, – зауважив він.

Очільник ОП заявив, що наше й наступні покоління мають чітко знати й шанувати тих, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну.

За його словами, це особливо важливо сьогодні, коли ми ведемо війну за свободу України.

Він оцінив законопроєкт Володимира Зеленського Про Український національний пантеон як “рішучий і дуже потрібний крок для відновлення історичної справедливості, консолідації суспільства та закладення фундаменту пам’яті для наступних поколінь”.

– Цей документ є свідченням нашої державної зрілості. Переконаний, що український парламент розуміє важливість такої ініціативи та якнайшвидше розгляне та ухвалить цей законопроєкт, – підсумував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкрив погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі.

Президент заявив, що Мазепа заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці.

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