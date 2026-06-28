Укренерго повідомило, чи будуть відключення світла 29 червня
В понеділок, 29 червня, графік відключення світла в Україні не запланований.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 29 червня: деталі
– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики звернулися до українців з проханням перенести користування потужними приладами на денні години – з 10:00 до 16:00.
Натомість ввечері, з 18:00 до 22:00, споживати електроенергію в Україні необхідно ощадливо.
Нагадаємо, 25 червня на лівому березі Києва були запроваджені екстрені відключення електроенергії, які згодом скасували.
У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що рішення про обмеження споживання надійшло від Укренерго.
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, що у понеділок, 29 червня, хвиля спеки пошириться практично на все Правобережжя України.
У багатьох областях очікується сильна спека з температурою повітря +35…+38°С.
В Укренерго попереджали, що влітку 2026 року відключення світла в Україні очікуються у разі масованих атак або критичних пікових навантажень у спеку.
Зокрема, можливі обмеження в пікові години (ввечері).