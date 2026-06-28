В понеділок, 29 червня, графік відключення світла в Україні не запланований.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 29 червня: деталі

– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики звернулися до українців з проханням перенести користування потужними приладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

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Натомість ввечері, з 18:00 до 22:00, споживати електроенергію в Україні необхідно ощадливо.

Нагадаємо, 25 червня на лівому березі Києва були запроваджені екстрені відключення електроенергії, які згодом скасували.

У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що рішення про обмеження споживання надійшло від Укренерго.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, що у понеділок, 29 червня, хвиля спеки пошириться практично на все Правобережжя України.

У багатьох областях очікується сильна спека з температурою повітря +35…+38°С.

В Укренерго попереджали, що влітку 2026 року відключення світла в Україні очікуються у разі масованих атак або критичних пікових навантажень у спеку.

Зокрема, можливі обмеження в пікові години (ввечері).

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