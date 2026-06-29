Детективи НАБУ затримали чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це інформомує САП, однак прізвище народного депутата не повідомляється. Водночас ЗМІ вказують, що це Сергій Кузьміних.

Затримання нардепа за сприяння компаніям у тендерах

Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого на судові засідання. Востаннє депутат не прибув до суду через відрядження до Іспанії.

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Наразі його доставили до ізолятора тимчасового тримання. Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без права внесення застави призначено на 29 червня 2026 року об 11:00.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% від вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для лікарні в Житомирі.

Слідство вважає, що гроші передали за вплив на посадових осіб медзакладу, щоб приватне підприємство визнали переможцем публічної закупівлі.

Крім того, за версією слідства, депутат обіцяв у майбутньому за так званий відкат у 30% посприяти фінансуванню та реалізації ще двох договорів — на постачання системи МРТ і лапароскопічного обладнання. Загальна сума цих контрактів перевищувала 38 млн грн.

Дії народного депутата кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом. Обвинувальний акт у цій справі скерували до суду ще у 2022 році.

У САП зазначають, що протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся на судові засідання. Зокрема, він не прибув до суду 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року.

За дві неявки суд уже застосовував до нього грошові стягнення. Частину пропусків засідань депутат пояснював закордонними службовими відрядженнями, які збігалися з датами судових розглядів.

У прокуратурі наголошують, що систематична неявка обвинуваченого створила ризик затягування провадження. Саме тому прокурор САП ініціював зміну запобіжного заходу, щоб забезпечити участь депутата в суді та завершення розгляду справи в розумні строки.

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