Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1230 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 29 червня 2026

  • особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб,
  • танків – 12 066 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 44 969 (+49) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 901 од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 454 од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 764 (+10) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од.,
  • крилатих ракет – 4 797 (+7) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 113 612 (+477) од.,
  • спеціальної техніки – 4 366 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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