Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 29 червня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та понад 1700 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1230 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 29 червня 2026
- особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб,
- танків – 12 066 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од.,
- артилерійських систем – 44 969 (+49) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 901 од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 454 од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 764 (+10) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од.,
- крилатих ракет – 4 797 (+7) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 113 612 (+477) од.,
- спеціальної техніки – 4 366 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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