У ДБР продовжують розслідувати обставини авіакатастрофи Су-24М у Хмельницькій області, яка сталася 16 червня 2026 року та забрала життя двох військовослужбовців.

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, слідчі вже отримали висновки ДНК-експертизи та допитали свідків. За даними ДБР, того дня літак виконував уже другий політ.

У бюро зазначили, що перед обома вильотами технічний персонал військової частини не виявив жодних зауважень до стану повітряного судна. Уся службова документація була оформлена відповідно до вимог.

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Також підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання. Його деталі відомі слідству, однак не розголошуються з міркувань національної безпеки.

У ДБР спростували інформацію про нібито катапультування одного з пілотів. У межах розслідування вже провели десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх побратимів.

За словами очевидців, перед польотом обоє військових пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила особи загиблих військовослужбовців.

Паралельно триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення планують призначити незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що на Хмельниччині 16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок авіакатастрофи загинули обидва члени екіпажу – льотчик і штурман.

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