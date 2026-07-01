Україна робить ставку на прискорення військових інновацій і масштабне фінансування оборонних технологій, щоб утримати перевагу над Росією на полі бою, заявив міністр оборони Михайло Федоров виданню Politico.

Нова стратегія України: що сказав Федоров

Україна перехопила ініціативу на полі бою, завдаючи ударів по російських військах, логістиці та енергетичній інфраструктурі. Тепер Київ прагне залучити ще мільярди євро західної військової допомоги, щоб використати “вікно можливостей” до того, як Росія адаптується.

Михайло Федоров наголосив, що Україні потрібен новий рівень підтримки для запуску чергового циклу військових інновацій – від дронів до ракетних технологій. За його словами, швидкість фінансування напряму впливає на перебіг війни і може дати Україні більше часу для збереження технологічної переваги.

Зараз дивляться

– Нам потрібен наступний рівень допомоги, щоб мати можливість закінчити роботу. Якщо у нас буде достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій до того, як Росія адаптується до нинішнього, ми отримаємо ще шість місяців, – пояснив міністр.

Федоров зазначив, що в технологічній війні можна побачити, як швидко можна переломити ситуацію, однак залишається залежність від швидкості фінансування.

Видання нагадує, що минулого тижня Україна надіслала терміновий офіційний запит до Європейського Союзу, закликавши спрямувати всі €6,6 млрд, розблокованих в Європейському фонді миру (European Peace Facility), безпосередньо на оборонні потреби та військову допомогу, щоб використати критичне “вікно можливостей” на фронті.

– EPF може стати для нас зміною гри, прискорювачем нашого нинішнього успіху на полі бою. Тому я думаю, що нам потрібно розпочати консультації з кожною країною, яка буде вагатися, – сказав Федоров.

Тим часом президент України Володимир Зеленський планує бути на полях саміту лідерів НАТО в Анкарі наступного тижня, де очікується, що союзники домовляться про ще один пакет допомоги.

Київ заявляє, що його військові витрати цього року становитимуть €136 млрд, з яких він може покрити лише €53 млрд з власних ресурсів. Нещодавно узгоджений кредит на підтримку України в ЄС цього року обіцяє близько €28,3 млрд військової допомоги – це частина загального дворічного кредиту в розмірі €90 млрд. Існують також додаткові двосторонні пакети військової допомоги, а також список вимог до пріоритетної України під проводом НАТО, де союзники купують зброю США для Києва.

Але цього все одно недостатньо, сказав Федоров. Країна потребує ще мільярдної цільової допомоги, “і вона нам потрібна завтра”.

Як Україна планує витратити гроші

Зазначається, що Михайло Федоров має чіткі ідеї щодо того, як використовувати ці гроші.

Одна з них – переорієнтувати допомогу на те, що потрібно Україні, а не на те, що зручно для країн-донорів.

Він навів приклад Данії, яка переключила замовлення на 155-міліметрові артилерійські боєприпаси на варіанти розширеної дальності, більш корисні на лінії фронту.

– Вони швидко підписали контракт і зробили першу поставку всього за тиждень. Якщо є бажання і сили подолати бюрократію, то все можливо, – сказав Федоров.

Він також каже союзникам, що краще забрати €200 млн з допомоги, призначеної для ремонту танків, що не є корисним у нинішньому стані війни, та інвестувати їх в ударні безпілотники середньої дальності, здатні вражати вантажівки та логістичні поставки приблизно за 100 кілометрів за лінією фронту.

– Давайте розглянемо існуючі контракти, давайте відмовимося від непріоритетних, – пропонує Федоров.

Міністр зарахував зміну імпульсу у війні до рішень, прийнятих на початку цього року.

Одним з ключових зусиль було змусити Starlink Ілона Маска заблокувати супутникові інтернет-термінали для росіян, ще одним – оновлення закупівель зброї в першому кварталі року.

У той час як обіцяний ЄС кредит у розмірі €90 млрд був затриманий, Україна ризикнула придбати волоконно-оптичні безпілотники, безпілотники середньої дальності удару, перехоплювачі, розповів Федоров.

Нова команда Федорова в оборонному відомстві також покращила закупівлі, впровадивши тендери на безпілотники та снаряди та придушивши корупцію. Також набагато більше уваги почали приділяти інноваціям та швидкому збільшенню виробництва ефективної зброї.

– Разом з нашими партнерами ми змінили якість допомоги, а це означає мільярди доларів, які ми почали використовувати для того, що нам дійсно потрібно: збільшення виробництва перехоплювачів, дешевих ракет, крилатих ракет і безпілотників реактивних двигунів, – перерахував Федоров.

Як наслідок, Україна підпалює російські нафтопереробні заводи, і дефіцит палива змушує росіян годинами чекати на заправних станціях; безпілотники та ракети є все більш поширеним явищем над російськими містами, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а просування Росії на фронті сповільнилося.

– Наша кампанія середнього страйку спрямована на захист нашої піхоти, припинення просування Росії та зрив їх поповнення запасів. Росіяни це вже відчувають. У деяких частинах фронту вони сповільнилися, – повідомив міністр.

Федоров також намагається боротися з дисфункціональною системою рекрутингу в Україні. Видання пише, що на фронті не вистачає близько 200 тис. людей, тоді як ті, хто вже воюють протягом довгого часу, не мають можливості піти на заслужений відпочинок та не отримують за це гідної оплати.

Через це уряд провів військову реформу, встановивши нові форми військових контрактів, що полегшило повернення дезертирів до армії та дозволило демобілізувати тих, хто має тривалі стажі. Також відбулося значне підвищення заробітної плати.

– Вже є тисячі заявок на повернення. Ми бачимо, що тисячі людей хочуть підписати контракт… Чим швидше партнери надішлють військову допомогу, тим більше шансів ми матимемо на те, щоб звільнити державні кошти для виплати нових зарплат, – сказав Федоров.

Він додав, що станом на сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі і ці військові оновлення мають одну мету: продемонструвати Путіну, що війна проти України є невиправданою, адже її ціна занадто висока, щоб це продовжувати.

Нагадаємо, Федоров закликав Британію віддати заморожені активи РФ на потреби ЗСУ.

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