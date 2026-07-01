Верховна Рада України ухвалила закон № 15360 Про Український національний пантеон.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Закон № 15360: що відомо

У парламенті зазначили, що закон є одним із ключових кроків у формуванні сучасної державної політики національної пам’яті.

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Вперше на законодавчому рівні передбачено створення єдиного національного простору, який символізуватиме безперервність української державницької традиції — від Русі до сучасної України.

Документ передбачає створення у Києві державного меморіального комплексу, який стане місцем почесного перепоховання видатних українців, а також встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути до України.

Крім меморіальної функції, Пантеон має стати центром збереження історичної пам’яті, патріотичного виховання та проведення державних церемоній.

Передбачається, що саме на його території відбуватимуться офіційні урочистості, вручення найвищих державних нагород, а відвідування комплексу стане частиною державного протоколу під час офіційних візитів іноземних делегацій.

Закон визначає, що право бути вшанованими у Пантеоні матимуть глави Української держави різних історичних епох, президенти України (крім усунених з посади в порядку імпічменту), головнокомандувачі українських військових формувань, визначні діячі науки, культури, освіти, релігії, державотворення, а також лауреати Нобелівської премії, пов’язані з Україною.

Вшанування здійснюватиметься шляхом перепоховання, встановлення кенотафів або меморіальних таблиць.

Водночас до Пантеону не можуть бути включені особи, засуджені за злочини проти національної безпеки України, міжнародного правопорядку, а також ті, на кого поширюється законодавство про засудження комуністичного, нацистського та російського імперського тоталітарних режимів.

Оцінку кандидатур здійснюватиме спеціальний дорадчий орган за участю істориків, науковців і представників Українського інституту національної пам’яті. Перед ухваленням остаточного рішення проводитиметься громадське обговорення, а перепоховання буде можливе лише за згодою близьких родичів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону наприкінці червня.

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