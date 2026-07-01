Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 1 липня: ЗСУ знищили 1 210 окупантів та понад 1,8 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 210 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 1 липня 2026 року
- особового склад – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;
- танків – 12 069 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од;
- артилерійських систем – 45 111 (+71) од;
- РСЗВ – 1 903 (+2) од;
- засобів ППО – 1 459 (+4) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од;
- крилатих ракет – 4 797 (+0) од;
- кораблів/катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395) од;
- спеціальної техніки – 4 369 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.
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