Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 210 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 1 липня 2026 року

особового склад – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;

танків – 12 069 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од;

артилерійських систем – 45 111 (+71) од;

РСЗВ – 1 903 (+2) од;

засобів ППО – 1 459 (+4) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од;

крилатих ракет – 4 797 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395) од;

спеціальної техніки – 4 369 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

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