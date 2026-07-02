Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої російської атаки на Київ закликав міжнародних партнерів терміново ухвалити три рішення: щодо передачі Україні додаткових систем ППО, посилення санкцій проти Росії та збільшення допомоги українській державі.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Реакція Сибіги на атаку по Києву 2 липня

За словами глави МЗС, після ночі, яку він назвав “ніччю жаху для Києва”, головним проханням України до союзників залишається якнайшвидше посилення протиповітряної оборони.

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– Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України. Це наше головне прохання до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху, – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Росія застосувала проти столиці всі типи ракет та ударних безпілотників.

Міністр нагадав, що внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, однак ця цифра може зрости, адже рятувальні роботи тривають.

За словами Сибіги, російські війська цілеспрямовано били по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

– Воєнний злочинець Путін здатен вести лише підлу терористичну війну проти мирного населення, жінок і дітей. У війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату, – заявив очільник української дипломатії.

Він наголосив, що Україна вже інформує всіх міжнародних партнерів та міжнародні організації про черговий російський удар, адже такі атаки є тяжкими воєнними злочинами та потребують належної міжнародної реакції.

Під час другого дня робочого візиту до Японії Сибіга планує окремо порушити питання нічного удару по Києву та необхідності збільшення допомоги Україні.

Яких рішень Україна очікує від партнерів

Глава МЗС наголосив, що міжнародна реакція не повинна обмежуватися лише заявами із засудженням.

За його словами, Україні вже зараз потрібні нові рішення щодо передачі систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Крім цього, він закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію, а також збільшити підтримку України, зокрема у сфері енергетики.

– Рішення щодо систем ППО та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення про збільшення санкційного тиску на Росію потрібні зараз, а не пізніше. Рішення про збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні зараз, а не пізніше, – наголосив Сибіга.

Окремо глава МЗС розкритикував спроби пояснювати масовані російські обстріли України відповіддю на українські далекобійні удари по військових об’єктах РФ.

Він наголосив, що такі твердження є неприйнятними, адже у цій війні існує чітке розмежування між агресором і державою, яка захищається.

– Росія не має жодного права завдавати ударів по Україні. Водночас Україна має повне право захищатися відповідно до статті 51 Статуту ООН та завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії, – заявив Сибіга.

Міністр закликав міжнародну спільноту не прирівнювати країну-агресора до держави, яка обороняється, та не виправдовувати злочини, які, за його словами, не можуть мати жодного виправдання.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися сім районів столиці, де пошкоджено житлові будинки, готель, ринок, підстанцію екстреної медичної допомоги, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, у Києві постраждали понад 30 локацій. Станом на ранок було відомо про щонайменше 13 загиблих і 86 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

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