Ситуація в енергосистемі України 2 липня залишається контрольованою, попри масовану російську атаку та пошкодження енергооб’єктів у кількох регіонах. Однак частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій, Харківській і Сумській областях тимчасово залишається без світла.

Про це повідомили в ДТЕК та Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі України 2 червня

Ситуація в енергосистемі України через обстріл непроста — частина киян залишилася без світла.

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У ДТЕК наголосили, що внаслідок нічної масованої атаки постраждали енергооб’єкти компанії.

Там обіцяють, що енергетики зроблять усе можливе, щоб повернути світло усім жителям столиці якнайшвидше.

У Міненерго уточнили, що також тимчасово без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

– Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів, – розповіли у відомстві.

Там додали, що на Донеччині окупанти влаштували обстріл під час ремонтних робіт, через що дістали поранень троє працівників. Їх госпіталізували.

Водночас через негоду без електропостачання залишається понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Міненерго наголосило, що застосування графіків обмеження електропостачання сьогодні не прогнозується, однак активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

– У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 16:00 до 23:00. Це допомагає знизити навантаження на систему, – підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, вночі проти 2 липня РФ атакувала Україну ракетами Циркон, Калібр, Іскандер, Х-101 та 496 БпЛА.

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