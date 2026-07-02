У роботі Vodafone можливі перебої після нічного обстрілу: що кажуть у компанії
- У Vodafone Україна повідомили про можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету після нічного обстрілу.
- Тимчасові труднощі можуть виникати з доступом до домашнього інтернету, окремих сервісів, поповненням рахунку та роботою контакт-центру.
- У компанії зазначили, що інженери працюють на місці з ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення мережі.
Внаслідок нічного обстрілу можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету Vodafone.
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Як повідомила компанія Vodafone Україна у Telegram, у роботі мережі фіксованого інтернету можливі перебої після нічного обстрілу.
– Друзі, внаслідок нічного обстрілу можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру, – йдеться у повідомленні.
Наші інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення.
Нагадаємо, що в ніч на 2 липня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку РФ. Так, російські війська застосували 74 ракети різних типів, зокрема Циркони, Калібри, Іскандери та 496 безпілотників.
Водночас після масованої атаки РФ на Київ 2 липня у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція в зруйнованому житловому будинку.
Загалом після нічної атаки балістикою, крилатими ракетами та БпЛА відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.