Атака на Київ 2 липня: кількість жертв зросла до 30, ще трьох шукають під завалами
- Кількість загиблих у Києві зросла до 30.
- Ще троє людей залишаються зниклими безвісти.
- Постраждали 96 осіб, із них 66 госпіталізовані.
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Кількість загиблих у Києві 2 липня
За його словами, ще троє людей не виходять на зв’язок. Їхня доля наразі залишається невідомою, а пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару тривають.
Напередодні директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан повідомляла, що внаслідок російської атаки постраждали 96 людей.
Наслідки атаки на Київ 2 липня
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про стан постраждалих унаслідок російської атаки.
За його словами, лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, п’ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Усі вони перебувають у стаціонарі, мають позитивну динаміку. Загалом у столичних лікарнях перебувають четверо постраждалих дітей.
— Водночас 10-річний хлопчик, про якого повідомляли напередодні, ймовірно, залишився сиротою, адже його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні поруч із дитиною перебуває дідусь, — сказав Віталій Кличко.
Також наразі вважається зниклою безвісти 15-річна дівчинка.
За словами мера, станом на цей час унаслідок масованої атаки на Київ загинули 30 людей, ще 92 дістали поранення. У стаціонарах міських лікарень перебувають 56 постраждалих, серед них шестеро медиків.
Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Київ дронами та ракетами.
Загалом відомо про понад 30 локацій у столиці, що постраждали внаслідок обстрілу. Зокрема, у Дарницькому районі пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватна забудова. В одному з дев’ятиповерхових будинків руйнування зафіксовано з першого по шостий поверх.