Минулої доби на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6 368 дронів-камікадзе та здійснив 2 145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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