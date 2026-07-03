Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 3 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнень.
Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6 368 дронів-камікадзе та здійснив 2 145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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