Нідерланди погодилися розмістити у себе Спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів армії Росії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Нідерланди погодилися розмістити Спецтрибунал проти РФ

Володимир Зеленський провів дуже предметну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Зараз дивляться

Президент подякував за готовність надалі допомагати Україні та поінформував про наслідки чергових російських ударів.

– Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих, – заявив він.

На думку Зеленського, важливо, що друзі України готові робити кроки на захист життя. Він наголосив, що протиповітряна оборона – це одна з ключових тем співпраці України з Нідерландами.

Крім цього, президент подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

За словами Зеленського, таке рішення дасть можливість притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки.

Зеленський узгодив з прем’єр-міністром Нідерландів графік наступних зустрічей, подякувавши за солідарність і підтримку України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.