Нідерланди погодилися прийняти Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ
- Нідерланди погодилися прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, що дозволить засудити вище керівництво Кремля.
- Під час зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном президент Зеленський також обговорив посилення української ППО на тлі нових смертоносних ударів РФ.
Нідерланди погодилися розмістити у себе Спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів армії Росії проти України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Нідерланди погодилися розмістити Спецтрибунал проти РФ
Володимир Зеленський провів дуже предметну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Президент подякував за готовність надалі допомагати Україні та поінформував про наслідки чергових російських ударів.
– Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих, – заявив він.
На думку Зеленського, важливо, що друзі України готові робити кроки на захист життя. Він наголосив, що протиповітряна оборона – це одна з ключових тем співпраці України з Нідерландами.
Крім цього, президент подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.
За словами Зеленського, таке рішення дасть можливість притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки.
Зеленський узгодив з прем’єр-міністром Нідерландів графік наступних зустрічей, подякувавши за солідарність і підтримку України.