Фронт в Україні стрімко змінюється: зона постійного вогневого контролю вже простягається на десятки кілометрів і продовжує розширюватися. У ДШВ прогнозують, що до кінця року кілзона може збільшитися до 30 км.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

Як змінилася лінія зіткнення

Євген Ласійчук зауважив, що класичної лінії зіткнення вже не існує, адже вона перетворилася на сіру зону, або так звану кілзону.

Зараз дивляться

– І лінію зіткнення, і тил батальйонних районів оборони на сьогодні важко порівняти з 2022-2023 роками. Випалена земля, сіра зона, кілзона – це 20-25 км. Думаю, до кінця року вона збільшиться приблизно до 30 км, – зазначив він.

Командир нагадав, що вона є дзеркальною, тож, враховуючи частину, яку окупував противник, кілзона сягає 50-60 км загалом.

Він пояснив, що там розташована “випалена земля, де контролюється все: і рух, і пересування ворога, і наших підрозділів”.

– Тобто в цій зоні військові повинні бути під захистом або радіоелектронної боротьби, або під укриттями, – підсумував він.

Як РФ змінила тактику наступу

Командир Ласійчук уточнив, що зміни тактики наступу росіяни впровадили через великі втрати техніки та особового складу.

Так, тепер ворог намагається просочуватись малими групами між українськими позиціями, тоді як раніше противник намагався наступати великими групами, використовуючи бронетехніку та автомобілі. Піхота підʼїжджала якомога ближче до українських позицій, після чого переходила у штурм.

Ласійчук пояснив, що така техніка стала занадто легкою мішенню для українських захисників, тож тепер вони просуваються групами по 2-3 людини і намагаються непомітно пройти між українськими бойовими порядками, використовуючи особливості місцевості та погодні умови.

– Наприклад, на бойовій машині піхоти могло пересуватися 20-30 військовослужбовців противника, щоб якомога ближче дістатись до наших позицій. Зараз це вже нереально, бо досить легка ціль для нас. І ворог перейшов до застосування тактики інфільтрації малих груп – 2-3 осіб, – підсумував він.

Однак, за оцінками командира, ця тактика також не надто ефективна: російські війська все одно зазнають великих втрат на фронті.

Нагадаємо, російські війська почали застосовувати на Покровському напрямку новий дрон БМ-35 із використанням системи зв’язку Starlink. Він є аналогом Шахеда, але має менші розміри.

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