Упродовж червня Сили оборони уразили понад 200 тис. ворожих цілей. Українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис. російських окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у неділю, 5 липня.

Скільки ворожих цілей уразили ЗСУ в червні

За словами міністра, протягом червня кількість ударів по логістиці противника продовжувала зростати.

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Майже удвічі збільшилася кількість уражень цілей, розташованих на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення.

Федоров повідомив про суттєве зростання інтенсивності ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

Він зазначив, що головним напрямом роботи залишається ураження логістики противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання знижує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи.

– У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис. окупантів. Також у червні маємо рекордні результати одразу в кількох напрямах: уразили рекордну кількість артилерії противника; перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів – це найкращий результат за весь час; встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога, – інформує міністр оборони.

За словами Федорова, кожне з цих уражень верифіковане на відео. єБали це державна бонусна система для українських військових, які отримують віртуальні бали за підтверджене знищення ворожої техніки та живої сили. – Ред.) дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу.

– Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, наприкінці червня Федоров говорив, що від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 800 тис. верифікованих цілей противника.

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