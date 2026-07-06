У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення уряду Дональда Туска розсекретити інформацію про військову допомогу, яку Варшава надавала Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич, повідомляє Polsat News.

Розсекречення інформації про військову допомогу Україні: реакція канцелярії Навроцького

Коментуючи рішення Міністерства національної оборони Польщі оприлюднити інформацію про військову допомогу Україні, Лешкевич заявив, що такі відомості не повинні ставати публічними.

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— Це не найкраще рішення. Це секретна інформація, і її не слід розголошувати громадськості. Це відволікаючий маневр, – сказав речник президента.

За його словами, уряд міг використати тему допомоги Україні, щоб відвернути увагу від внутрішньополітичних проблем і скандалів.

Лешкевич поставив під сумнів мотиви рішення уряду, заявивши, що прем’єр-міністр Дональд Туск і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш могли скористатися ситуацією для зміщення суспільної уваги.

На його думку, оприлюднення інформації про обсяги допомоги Україні є “темою-замінником”, яка має домінувати в інформаційному просторі найближчими днями.

Речник також звернув увагу на те, що Міноборони одночасно доручило Військовій контррозвідці перевірити можливий витік секретної інформації щодо передачі Україні ракет до систем Patriot.

— Щось у цій історії не складається, – заявив Лешкевич.

Водночас він зазначив, що українська сторона ще кілька місяців тому публічно дякувала Польщі за передачу ракет до Patriot.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава розсекретить перелік військової допомоги, переданої Україні у 2022–2026 роках.

За його словами, рішення ухвалили після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Крім того, польська військова контррозвідка перевіряє можливий витік державної таємниці після заяв про нібито передачу Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot без погодження із парламентом.

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