Служба безпеки та Головне управління розвідки мають доповісти, що сталося у Вишневому Київської області, де після російської атаки в ніч на понеділок почалася вторинна детонація вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 липня.

Вторинна детонація у Вишневому: що відомо

– Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він очікує “від Служби безпеки України і розвідки детального з’ясування того, що сталось у Вишневому”.

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Президент також повідомив, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської масованої атаки 6 липня.

– Жорстокий був удар – тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики. Ще більш ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні Шахеди. Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні, – наголосив Зеленський.

Він додав, що “цим масованим ударом росіяни убили 22 людини”, ще 90 людей дістали поранення.

Основною мішенню для Росії цього разу стали Київ і Київська область.

– Знов Путін “переміг” звичайні житлові будинки, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ.

Під удар потрапили житлові будинки, унаслідок чого спалахнули пожежі, біля окремих будівель утворилися вирви.

Найважча ситуація склалася у Подільському та Дарницькому районах столиці, де російський удар припав по багатоповерхових житлових будинках, які зазнали часткових руйнувань.

Росіяни також масовано атакували Київщину, зокрема Вишневе. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів з Вишневого евакуювали понад 600 людей.

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