У четвер 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотників загинув екіпаж вертольота Мі-8 16 окремої бригади армійської авіації Броди.

Про це повідомила Бродівська міська рада.

Загибель екіпажу Мі-8 під: що відомо

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

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У міськраді зазначили, що військові до останнього виконували свій обов’язок: захищали українське небо, прикривали піхоту, підтримували бойові підрозділи та рятували життя українських воїнів.

Що відомо про загиблих військових

Юрій Ворон

Юрій Ворон. Фото: Бродівська міська рада

Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки 16 окремої бригади армійської авіації Броди. З початку повномасштабного вторгнення він здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками.

Валентин Мукшинов

Валентин Мукшинов. Фото: Бродівська міська рада

Валентин Мукшинов служив старшим штурманом-льотчиком вертолітної ескадрильї. Виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках і був повним кавалером ордена За мужність.

Богдан Хмель

Богдан Хмель. Фото: Бродівська міська рада

Богдан Хміль був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Із березня 2022 року служив у 16 окремій бригаді армійської авіації Броди та неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу.

Михайло Деряга

Михайло Деряга. Фото: Бродівська міська рада

Михайло Деряга служив старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки. У складі екіпажу виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України, був нагороджений орденом За мужність III ступеня.

Прощання із полеглими захисниками відбудеться 7 липня у Бродах. О 9:30 на Алеї Героїв громада зустріне кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин прощання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Бродівська міська рада

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