У четвер 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотників загинув екіпаж вертольота Мі-8 16 окремої бригади армійської авіації Броди.

Про це повідомила Бродівська міська рада.

Загибель екіпажу Мі-8 під: що відомо

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

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У міськраді зазначили, що військові до останнього виконували свій обов’язок: захищали українське небо, прикривали піхоту, підтримували бойові підрозділи та рятували життя українських воїнів.

Що відомо про загиблих військових

Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки 16 окремої бригади армійської авіації Броди. З початку повномасштабного вторгнення він здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками.

Валентин Мукшинов служив старшим штурманом-льотчиком вертолітної ескадрильї. Виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках і був повним кавалером ордена За мужність.

Богдан Хміль був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Із березня 2022 року служив у 16 окремій бригаді армійської авіації Броди та неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу.

Михайло Деряга служив старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки. У складі екіпажу виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України, був нагороджений орденом За мужність III ступеня.

Прощання із полеглими захисниками відбудеться 7 липня у Бродах. О 9:30 на Алеї Героїв громада зустріне кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин прощання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Бродівська міська рада

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