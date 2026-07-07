Графіки відключення світла 8 липня: чи буде електрика у середу
У середу, 8 липня, в Україні не відключатимуть електроенергію для побутових споживачів та підприємств.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла по всій Україні: що відомо
– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Енергетики рекомендують перенести користування потужними електричними приладами на денні години – з 11:00 до 15:00.
В Укренерго просять споживати електрику ощадливо та раціонально.
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня через несприятливі погодні умови без електропостачання залишалися 20 населених пунктів у Сумській області.
Через російські обстріли нові знеструмлення також виникли у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи проводилися з урахуванням безпекової ситуації.
Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії залишався таким самим, як і попереднього дня.
У понеділок, 6 липня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований у вечірні години.
Він виявився на 12,3% нижчим, ніж максимальний показник попереднього робочого дня – 3 липня.
Причиною таких змін стало істотне зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшило потребу в активному використанні кондиціонерів.