У середу, 8 липня, в Україні не відключатимуть електроенергію для побутових споживачів та підприємств.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла по всій Україні: що відомо

– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики рекомендують перенести користування потужними електричними приладами на денні години – з 11:00 до 15:00.

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В Укренерго просять споживати електрику ощадливо та раціонально.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня через несприятливі погодні умови без електропостачання залишалися 20 населених пунктів у Сумській області.

Через російські обстріли нові знеструмлення також виникли у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводилися з урахуванням безпекової ситуації.

Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії залишався таким самим, як і попереднього дня.

У понеділок, 6 липня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований у вечірні години.

Він виявився на 12,3% нижчим, ніж максимальний показник попереднього робочого дня – 3 липня.

Причиною таких змін стало істотне зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшило потребу в активному використанні кондиціонерів.

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