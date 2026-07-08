Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Повітряні сили ЗСУ збили російський літак
Сили оборони України збили російський літак.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Збиття російського літака
— Гарні новини від Повітряних сил. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! — наголосили військові.
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Подробиць збиття ворожого літака поки немає.
У березні повідомлялося, що оператори дронів 59-ї дроно-штурмової бригади Степові Хижаки вперше за час повномасштабної війни збили російський Ка-52 FPV-дроном Генерал Черешня OPTIX.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Джерело: Воздушные силы ВСУ
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