Сили оборони України збили російський літак.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Збиття російського літака

— Гарні новини від Повітряних сил. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! — наголосили військові.

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Подробиць збиття ворожого літака поки немає.

У березні повідомлялося, що оператори дронів 59-ї дроно-штурмової бригади Степові Хижаки вперше за час повномасштабної війни збили російський Ка-52 FPV-дроном Генерал Черешня OPTIX.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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