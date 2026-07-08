Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 260 російських окупантів.

Такі дані вранці 8 липня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 596-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 млн 413 тис. осіб.

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Втрати ворога на 8 липня 2026 року

особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;

танків – 12 100 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од;

артилерійських систем – 45 569 (+61) од;

РСЗВ – 1 918 (+1) од;

засобів ППО – 1 478 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462) од;

спеціальної техніки – 4 398 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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