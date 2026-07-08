Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час зустрічі вони обговорили низку важливих тем та домовилися продовжити діалог.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі

За словами Володимира Зеленського, розмова з Каролем Навроцьким була важливою та потрібною.

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– Ми говорили більше години. Загроза у нас одна і спільна: це Росія. Дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано, – сказав президент України.

На його думку, обом країнам потрібні лише сильні відносини, тому президенти України та Польщі домовилися продовжити діалог.

Зустріч Зеленського та Навроцького відбулася після погіршення відносин Києва і Варшави, особливо помітне на рівні президентів.

Це стало наслідком дипломатичного скандалу: надання одному з підрозділів ССО імені героїв УПА спровокувало негативну реакцію Навроцького, який позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Раніше Навроцький зазначив, що вже мав коротку розмову із Зеленським під час офіційної вечері лідерів. Згодом в Офісі президента України підтвердили, що президенти планують узгодити свої графіки, щоб провести двосторонню зустріч у межах саміту НАТО.

На початку липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків для вирішення делікатних питань, які стосуються спільного історичного минулого.

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