Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що вже провів коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО та не виключив продовження діалогу найближчим часом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зустріч Навроцького та Зеленського

За словами Навроцького, президенти поспілкувалися напередодні у цивілізованій атмосфері, а вже сьогодні можуть знову провести розмову або окрему зустріч.

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– Мені здається природним, що країни, які є сусідами та мають спільного ворога — Російську Федерацію, — продовжують діалог одна з одною, попри певну двосторонню напруженість. Учора ми з президентом Зеленським мали цивілізовану розмову. Ми можемо повторити цю розмову сьогодні, — сказав Кароль Навроцький.

Водночас він наголосив, що його позиція щодо суперечливих питань українсько-польських відносин залишається незмінною. Зокрема, президент Польщі знову порушив тему Волинської трагедії та заявив про неприйнятність, за його словами, вшанування бійців УПА (Української повстанської армії), яких польська сторона вважає відповідальними за загибель польського населення.

В Офісі президента України підтвердили факт спілкування між лідерами. Радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що глава держави і Навроцький провели коротку розмову ввечері 7 липня та домовилися спробувати узгодити графіки для особистої зустрічі під час саміту НАТО.

За словами Литвина, остаточне рішення щодо проведення переговорів залежить від розкладу обох президентів.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх посадовців України. Однак він заявив, що очікує від України першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах з Польщею.

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