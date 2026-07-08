Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня.

Зустріч Зеленського із Трампом 8 липня: про що говорили

Трамп припустив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

– Одна з речей, про які ми будемо говорити… Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво ракет Patriot. Це досить круто. Правда ж? – сказав Трамп Зеленському, обговорюючи затримки з постачанням ракет американського виробництва.

Президент США додав, що “маленька пташка” підказала йому, що цей крок можливий.

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– Від Овального кабінету до сьогодні ми розвинули хороші стосунки, – заявив Трамп про Зеленського.

На думку Зеленського, це ще не кінець. У відповідь Трамп додав, що це лише початок.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує обговорити на зустрічі з Трампом посилення протиповітряної оборони та постачання ракет до Patriot для України, щоб захищатися від російського балістичного озброєння.

Як зазначив президент України, він планував обговорити низку важливих тем.

На думку Зеленського, важливо знайти спосіб якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

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