Протягом п’ятниці, 10 липня, не планують застосовувати графіки відключення електроенергії в Україні.

Про це повідомляють в Національній енергетичній компанії Укренерго у Telegram.

Графіки відключення світла на 10 липня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, протягом п’ятниці, 10 липня, не діятимуть графіки відключення світла по різних регіонах.

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У компанії просять споживачів перенести користування потужними енергоприладами на денний час – з 11:00 до 15:00.

Станом на ранок 9 липня, споживання електроенергії демонструвало тенденцію до зниження. В Укренерго стверджують, що воно було на 2,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня.

Як вважають у компанії, це пов’язано з ясною погодою у центральних і південно-західних областях України. Внаслідок цього відбувається ефективна робота побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вранці повідомлялося про знеструмлених споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях внаслідок російських обстрілів.

Крім цього, через несприятливі погодні умови, грозу та пориви вітру повністю або частково були знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській.

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