Графіки відключення світла не застосовуватимуть 10 липня
- У п'ятницю, 10 липня, в усіх регіонах України не планується застосовування графіків відключень світла завдяки зниженню споживання та ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.
- Водночас Укренерго просить споживачів перенести використання потужних електроприладів на денний час (з 11:00 до 15:00), попри локальні аварійні знеструмлення через обстріли та негоду в кількох областях.
Протягом п’ятниці, 10 липня, не планують застосовувати графіки відключення електроенергії в Україні.
Про це повідомляють в Національній енергетичній компанії Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла на 10 липня не застосовуватимуть
За інформацією Укренерго, протягом п’ятниці, 10 липня, не діятимуть графіки відключення світла по різних регіонах.
У компанії просять споживачів перенести користування потужними енергоприладами на денний час – з 11:00 до 15:00.
Станом на ранок 9 липня, споживання електроенергії демонструвало тенденцію до зниження. В Укренерго стверджують, що воно було на 2,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня.
Як вважають у компанії, це пов’язано з ясною погодою у центральних і південно-західних областях України. Внаслідок цього відбувається ефективна робота побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
Вранці повідомлялося про знеструмлених споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях внаслідок російських обстрілів.
Крім цього, через несприятливі погодні умови, грозу та пориви вітру повністю або частково були знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській.