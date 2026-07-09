Прокурори Офісу генпрокурора викрили закупівлю для ЗСУ одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю.

Військовим намагалися поставити озброєння 1980-х років виготовлення під виглядом нового, повідомили в Офісі генпрокурора.

Закупівля старих гранатометів для ЗСУ: що відомо

– Йдеться про контракт ДП Агенція оборонних закупівель із приватною компанією на поставку 6 тис. одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами договору, постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва.

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Втім, ще до підписання контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним, та пропонувало розглянути альтернативні зразки.

Попри це, контракт уклали, а компанія-постачальник отримала авансовий платіж у розмірі 318,5 млн грн.

У травні 2026 року першу партію, яка складалася з 3 024 гранатометів, доставили до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ.

Через наявну попередню інформацію про неналежну якість продукції військова частина не прийняла озброєння, залишивши його лише на тимчасове зберігання.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили, що до військової частини фактично поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети, виготовлені ще у 1980-х роках.

Під час огляду було виявлено ознаки перемаркування. Під новими етикетками знаходилися старі позначення чеською мовою, а на окремих деталях виробів зафіксували сліди значного окислення.

Після видалення нових етикеток встановлено, що комплектувальні елементи були виготовлені у 1986–1988 роках.

За матеріалами кримінального провадження, учасники схеми намагалися приховати реальний рік виготовлення, технічний стан та походження озброєння.

Для цього використовували підроблені документи та змінювали маркування виробів, зокрема номер партії та рік виготовлення.

Слідство перевіряє можливу змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої реалізація цієї закупівлі була б неможливою.

За даними правоохоронців, збитки державі становлять 318,5 млн грн – суму авансового платежу, сплаченого за фактично неприйняте озброєння.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

У межах розслідування проведено 13 обшуків в офісах ДП Агенція оборонних закупівель та компанії-постачальника, а також за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ, оперативний супровід забезпечує Департамент військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України, ДБР та Національна поліція викрили чотири канали незаконного збуту трофейної зброї, боєприпасів і вибухових речовин у різних регіонах України.

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