Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.
Втрати ворога на 9 липня: мінус 1310 окупантів, винищувач Су-35 та 59 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1310 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також вчора на східному напрямку наші воїни збили ворожий винищувач Су-35.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 9 липня
- особового складу — близько 1 414 820 (+1 310) осіб,
- танків — 12 107 (+7) од.,
- бойових броньованих машин — 24 906 (+3) од.,
- артилерійських систем — 45 628 (+59) од.,
- реактивних систем залпового вогню — 1 922 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони — 1 479 (+1) од.,
- літаків — 437 (+1) од.,
- гелікоптерів — 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів — 1 857 (+4) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 398 763 (+1 843) од.,
- крилатих ракет — 4 887 од.,
- кораблів і катерів — 33 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 117 910 (+363) од.,
- спеціальної техніки — 4 402 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.