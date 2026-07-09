Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1310 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також вчора на східному напрямку наші воїни збили ворожий винищувач Су-35.

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Втрати ворога у війні на 9 липня

особового складу — близько 1 414 820 (+1 310) осіб,

танків — 12 107 (+7) од.,

бойових броньованих машин — 24 906 (+3) од.,

артилерійських систем — 45 628 (+59) од.,

реактивних систем залпового вогню — 1 922 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони — 1 479 (+1) од.,

літаків — 437 (+1) од.,

гелікоптерів — 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 1 857 (+4) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 398 763 (+1 843) од.,

крилатих ракет — 4 887 од.,

кораблів і катерів — 33 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 117 910 (+363) од.,

спеціальної техніки — 4 402 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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