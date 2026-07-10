В Україні право на відстрочку від мобілізації мають окремі категорії військовозобов’язаних, визначені ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Серед них також громадяни, чиї близькі родичі зникли безвісти за особливих обставин під час захисту України.

Таке право мають чоловік або дружина, батько, мати, син, донька, а також рідні брат чи сестра військовослужбовця. Проте скористатися цією підставою для відстрочки можна лише за умови, що статус зниклого безвісти підтверджений документами.

Чи можна отримати відстрочку, якщо старший брат зник безвісти та куди звертатися, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Старший брат зник безвісти: чи передбачена відстрочка від мобілізації

Координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова пояснила, що сьогодні головним документом для оформлення відстрочки є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За її словами, саме цей витяг підтверджує право людини на відстрочку. Після цього необхідно подати документи у встановленому порядку, через будь-який ЦНАП або через портал Дія, якщо для цієї підстави доступне електронне оформлення. Таким самим способом у майбутньому можна і продовжити відстрочку.

Бєлячкова зазначила, що раніше багато родин стикалися з труднощами через законодавчу колізію. У переліку документів була вимога надати рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак на практиці отримати такий документ було неможливо.

Правозахисниця пояснила, що суд може лише визнати людину безвісно відсутньою, але це інший правовий статус. Його застосовують переважно для вирішення цивільно-правових питань, наприклад, щодо майна чи спадщини. Водночас він не підтверджує статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Саме через це виникала плутанина. Як розповіла Бєлячкова, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки часто вимагали документ, який суди фактично не видають, і через це відмовляли людям у відстрочці. У багатьох випадках громадянам доводилося звертатися до суду вже для того, щоб оскаржити таку відмову.

Після врегулювання цієї норми ключовим документом став витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а необхідність отримувати окреме судове рішення відпала.

Чи є відстрочка, якщо старший брат зник безвісти, але брати неповнорідні

Право на відстрочку можуть отримати не лише повнорідні брати військовослужбовця.

На порталі Юристи.UA розглянули звернення жінки, яка поцікавилася, чи може молодший брат військового оформити відстрочку, якщо вони мають спільну матір, але різних батьків.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що неповнорідний брат також має право на відстрочку від мобілізації. За його словами, закон не позбавляє такого права лише через те, що брати мають одного спільного з батьків.

Юрист також нагадав, що для оформлення відстрочки необхідно підтвердити родинний зв’язок відповідними документами та подати заяву через будь-який ЦНАП на території України.

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