Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у справі щодо нападу на військовослужбовців та перекидання службового автомобіля ТЦК у Львові.

Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

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Напад на ТЦК у Львові: троє підозрюваних під вартою

За даними слідства, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, яких вважають організаторами та підбурювачами заворушень у Сихівському районі Львова.

Слідство встановило, що вони блокували рух службового позашляховика військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, стрибали по автомобілю, після чого перекинули його.

Усіх трьох затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм оголосили підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетними до заворушень.

Що відомо про конфлікт із ТЦК на Львівщині

Нагадаємо, у ніч на 9 липня в Сихівському районі Львова під час перевірки військово-облікових документів між представниками ТЦК та групою людей стався конфлікт.

Під час інциденту натовп перекинув службовий автомобіль військовослужбовців.

Увечері 9 липня суд обрав запобіжний захід першому фігуранту цієї справи – 23-річному чоловіку, якого взяли під варту.

Пізніше також стало відомо про затримання ще одного підозрюваного у нападі на поліцейського.

Фото: Львівська обласна прокуратура

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