Кандидатуру Сергія Корецького розглядають на посаду прем’єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко.

Про це повідомляють народні депутати України Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк.

Сергій Корецький: що про нього відомо

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в місті Луцьк Волинської області.

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Має кілька вищих освіт: у 2001 та 2005 роках закінчив Луцький технічний університет, де вивчав Автомобілі та автомобільне господарство і Економіку підприємства.

Згодом здобув фах із Видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Крім того, у 2019 році успішно завершив навчання за програмою Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Сергій Корецький: біографія та факти із життя

Він є українським підприємцем та менеджером у нафтогазовій галузі. Раніше керував мережею автозаправних станцій WOG.

Корецький обіймав посаду директор ПАТ Укрнафта та АТ Укртатнафта у період з листопада 2022 року до травня 2025 року.

У травні 2025 року Сергій Корецький очолив правління НАК Нафтогаз.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

12 липня стали відомі ймовірні кандидати на посаду прем’єр-міністра України. Серед них, хто може очолити Кабінет міністрів, є Сергій Корецький.

Крім цього, розглядаються кандидатури міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та мерів кількох обласних центрів, наприклад, міського глави Харкова Ігоря Терехова.

У цей день президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Зокрема, він запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко нову посаду.

Зеленський додав, що очікуються зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії.

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