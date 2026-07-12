У ніч на 12 липня Сили безпілотних систем (СБС) в акваторії Азовського моря уразили 10 російських танкерів і чотири пороми, які використовувалися для забезпечення воєнної логістики окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Силах безпілотних систем.

Ураження танкерів та поромів РФ

За даними Генштабу, уражені танкери використовувалися для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, тоді як пороми забезпечували перевезення військових вантажів.

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До операції були залучені оператори 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра, 1 окремого центру та 412 бригади Nemesis, які завдали ударів по десяти танкерах в акваторії Азовського моря.

Крім того, оператори 1 окремого центру уразили один пором, а бійці 413-го окремого полку Рейд завдали ударів по ще трьох поромах у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Наслідки попередніх атак

Також у Генштабі повідомили, що 11 липня українські військові уразили залізничний ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами поблизу окупованого Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива.

За підсумками оцінки наслідків атаки 10 липня підтверджено пошкодження установки переробки нафти на комплексі НОВАТЭК-Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

У Силах безпілотних систем зазначили, що лише за період із 6 до 13 липня їхні підрозділи уразили 90 суден так званого тіньового флоту Росії. Там наголосили, що системне знищення танкерів і поромів ускладнює обхід міжнародних санкцій, послаблює воєнну логістику РФ та знижує її можливості підтримувати військову економіку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

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