Російські війська продовжують активні спроби просування на Лиманському напрямку, який вважають одним із ключових для подальшого наступу у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Лиманський та Куп’янський напрямок

За його словами, російські окупанти чинять постійний тиск, намагаючись прорватися через так звану kill-зону (зону ураження), закріпитися на східних околицях населених пунктів і просунутися в районі Ямполя. Водночас українські захисники завдають ворогу значних втрат, попри безперервні штурмові дії.

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Віктор Трегубов також розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку. За його словами, російські війська залишаються активними на лівому березі річки Оскіл та намагаються просунутися у бік Куп’янська через центральну частину українського плацдарму.

Для атак окупанти дедалі частіше застосовують невеликі інфільтраційні групи по дві-три особи, а інколи відправляють уперед навіть по одному військовому. Попри малу чисельність таких груп, їх використовують дуже часто, розраховуючи залишатися менш помітними для українських сил.

Крім того, російська армія переважно використовує колісну техніку, яка є мобільнішою та менш вразливою для ударів безпілотників. А через небезпечні ділянки фронту штурмові групи зазвичай просуваються пішки, а техніку застосовують для маневрування, евакуації та виконання допоміжних завдань поблизу лінії бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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