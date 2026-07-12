Втрати ворога на 12 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 320 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 600-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,419 млн.

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Втрати ворога на 12 липня 2026 року

особового складу – близько 1 419 090 (+1 320);

танків – 12 120 (+4);

бойових броньованих машин – 24 928 (+6);

артилерійських систем – 45 807 (+53);

реактивних систем залпового вогню – 1 928 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 1 485;

літаків – 437;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);

крилатих ракет – 4 889 (+2);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);

спеціальної техніки – 4 407 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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