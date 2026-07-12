Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 12 липня: ліквідовано 1320 окупантів, пів сотні артсистем та 2034 БпЛА
Втрати ворога на 12 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 320 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 600-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,419 млн.
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Втрати ворога на 12 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 419 090 (+1 320);
- танків – 12 120 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 928 (+6);
- артилерійських систем – 45 807 (+53);
- реактивних систем залпового вогню – 1 928 (+4);
- засобів протиповітряної оборони – 1 485;
- літаків – 437;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);
- крилатих ракет – 4 889 (+2);
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);
- спеціальної техніки – 4 407 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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