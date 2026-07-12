Втрати ворога на 12 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 320 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 600-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,419 млн.

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Втрати ворога на 12 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 419 090 (+1 320);
  • танків – 12 120 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 928 (+6);
  • артилерійських систем – 45 807 (+53);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 928 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 485;
  • літаків – 437;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);
  • крилатих ракет – 4 889 (+2);
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);
  • спеціальної техніки – 4 407 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Андрій Сибіга

Джерело: Генштаб ЗСУ

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