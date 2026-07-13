Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1600 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 13 липня

  • особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб,
  • танків – 12 125 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 45 865 (+58) од.,
  • РСЗВ – 1 929 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 489 (+4) од.,
  • літаків – 437 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.,
  • крилатих ракет – 4 896 (+7) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.,
  • спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ВСУ

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