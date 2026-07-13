Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 13 липня: ЗСУ знищили 1600 окупантів та понад 1700 дронів
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1600 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 13 липня
- особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб,
- танків – 12 125 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.,
- артилерійських систем – 45 865 (+58) од.,
- РСЗВ – 1 929 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 489 (+4) од.,
- літаків – 437 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.,
- крилатих ракет – 4 896 (+7) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.,
- спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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