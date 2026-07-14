Росія становить дедалі більшу балістичну загрозу для всієї Європи, оскільки незабаром зможе запускати свої ракети на відстань до 5 тис. км.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в ексклюзивному інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV.

Зеленський попередив про нову ракетну загрозу Росії

За словами президента, Росія вже має потужні балістичні ракети, а збільшення їхньої дальності є лише питанням часу.

Зараз дивляться

— Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети і що вона має або незабаром матиме здатність запускати їх на відстань 5 000 кілометрів. Це лише питання часу, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що саме тому Україна разом із партнерами працює над створенням нових систем протиракетної та протиповітряної оборони.

За словами глави держави, нова система має стати дешевшою за американський Patriot, але забезпечувати аналогічний рівень захисту від балістичних ракет.

Президент також зазначив, що російські ракети вже здатні вражати будь-яке європейське місто, тому власний протиракетний щит потрібен не лише Україні, а й усій Європі.

Зеленський про європейську антибалістичну систему

Український лідер повідомив, що над новою системою працюють Україна та ще вісім європейських держав, серед яких Франція, Швеція, Данія, Італія та Норвегія.

За його словами, проєкт передбачає об’єднання технологій різних країн.

— Це як Lego, балістичне Lego, — пояснив президент.

Якщо випробування завершаться успішно, нова система може з’явитися вже у 2026 році.

Напередодні Володимир Зеленський прибув до Франції, де головною темою його візиту стало посилення захисту України від російських балістичних ракет.

Президент повідомив, що Україна вперше представила партнерам Антибалістичну програму та провела зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової системи протиракетної оборони.

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