Після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема його місце в Сенаті США тимчасово обійме молодша сестра Дарлін Грем Нордон. Про її призначення оголосив губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер.

Сестра Ліндсі Грема тимчасово замінить його на посаді

За словами губернатора, Нордон завершить каденцію брата, яка триває до січня 2027 року.

– Для мене велика честь. Ліндсі завжди був поруч зі мною, а тепер я буду поруч із ним, – сказала вона після призначення.

Рішення ухвалили після закликів низки американських посадовців, зокрема президента Дональда Трампа, який підтримав кандидатуру Нордон як спосіб вшанувати пам’ять сенатора.

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Ліндсі Грем був дуже близький із сестрою. Після смерті їхніх батьків, коли Дарлін було 13 років, він фактично взяв на себе турботу про неї, а згодом офіційно удочерив, щоб вона могла користуватися його військовими пільгами.

Дарлін Грем Нордон раніше не обіймала державних посад. Вона є матір’ю двох дітей і працює у сфері працевлаштування людей з інвалідністю. У 2015 році вона розповідала The New York Times, що брат був для неї «і братом, і батьком, і матір’ю водночас». Протягом усієї політичної кар’єри Грема вона залишалася його найближчою соратницею.

Поки що невідомо, чи балотуватиметься Нордон на повний шестирічний термін у Сенаті, чи лише виконуватиме обов’язки до завершення чинної каденції.

Після смерті сенатора республіканці зберігають більшість у Сенаті — 53 місця проти 47 у демократів. Контроль над верхньою палатою Конгресу стане одним із ключових питань майбутніх виборів.

Водночас у США існує давня практика, коли після смерті законодавців їхні місця тимчасово займають члени родини.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем помер в суботу, 11 липня. Йому виповнився 71 рік за два дні до смерті.

Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті з 2002 року та був одним із найвпливовіших республіканців у питаннях зовнішньої політики. Незадовго до смерті він повернувся з візиту до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, а також мав телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Джерело : BBC

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