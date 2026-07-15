Росія застосувала касетні боєприпаси для обстрілу житлових кварталів Сум та продовжила удари по цивільних суднах в портах Одеської області. На окупованій Запорізькій АЕС стався черговий блекаут, який поставив під загрозу радіаційну безпеку.

На тлі цих подій президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підписання нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. Про всі ключові події цієї ночі – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Головні новини ночі 15 липня

Атака на Суми касетними боєприпасами

Увечері 14 липня російські війська завдали удару по Сумах, поціливши у житловий сектор на околицях. За попередніми даними, РФ застосувала для обстрілу касетні боєприпаси.

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Внаслідок атаки руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки місцевих мешканців. Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих.

Двох жінок та одного чоловіка з пораненнями різного ступеня важкості обстежують лікарі, тоді як ще двох чоловіків після ретельного огляду відпустили на амбулаторне лікування.

Атаки РФ на порти в Одеській області

Увечері вівторка, 14 липня, російські війська завдали ударів по портовій інфраструктурі Одеської області. Безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши його надбудову.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок влучання на борту спалахнула пожежа, а сама атака забрала життя двох людей.

Напередодні російські військові атакували ще два торгових судна під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок ударів постраждали троє людей, а загинув капітан одного із плавзасобів.

Блекаут на Запорізькій АЕС

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електроживлення ввечері 14 липня. Як повідомили в НАК Енергоатом, через знеструмлення ядерний об’єкт вимушено перейшов на роботу від резервних дизель-генераторів.

Саме ці автономні системи тимчасово забезпечували живлення критично важливих систем безпеки станції, поки фахівцям не вдалося повністю відновити зовнішнє електропостачання.

В Енергоатомі наголосили, що така кількість систематичних блекаутів на ЗАЕС є безпрецедентною в історії світової атомної енергетики. Регулярні відключення станції від загальної енергомережі загрожують роботі охолоджувальних систем.

Там додали, що це свідчить про критичний стан ядерної і радіаційної безпеки на об’єкті, який продовжує перебувати під контролем російських окупаційних сил.

Трамп пояснив, чи підпише законопроєкт про санкції проти РФ

Законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії, розроблений американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, має високі шанси на ухвалення та підписання. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо готовності підписати документ, Трамп зазначив, що це рішення ухвалюється фактично на честь Ліндсі Грема, який прагнув цього більше за все і доклав величезних зусиль для просування ініціативи.

Крім обмежень проти РФ, до фінальної версії законопроєкту з високою ймовірністю додадуть санкції проти Ірану та ліванського ліванського угруповання Хезболла, додав президент США.

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