Протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі Росія атакувала Україну балістичними ракетами, а також крилатими ракетами Х-22/32 та протирадіолокаційною ракетою.

Зараз дивляться

Вибухи у Києві

Вночі пролунали вибухи у Києві. Ворог атакував Святошинський та Дарницький райони столиці. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них 16-річний підліток. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами.

У Дарницькому районі виникли пожежі в складській будівлі, горіли вантажівки. Саме на цій локації загинули двоє людей. Також постраждали троє осіб, серед яких дитина.

У Святошинському районі внаслідок влучання спалахнула пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про трьох постраждалих.

На місцях влучань працювали близько 150 рятувальників та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Атака на Одесу

Вночі ворог вдарив по Одесі. Пошкоджено територію АЗС, також вибито скління та пошкоджено дах будівлі освітнього закладу. Інформація про постраждалих не надходила.

Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки на Одесу, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Харків

За даними ДСНС, у Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання ворожого безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Рятувальники її загасили.

Також унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками. У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району понівечені приватні будинки та автівка. На Нікопольщині під ударом був сам Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав.

Удар по аеродрому Енгельса

За даними місцевих жителів, вночі ударні дрони атакували віськовий аеродром Енгельс у Саратовській області. На території аеродрому піднявся чорний дим. Наразі деталей щодо ураження аеродрому Енгельс поки немає.

Ця військова база розташована на містом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.