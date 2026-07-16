Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров написав рапорт на звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

Павло Єлізаров написав рапорт на звільнення

Бажання звільнитися полковник пов’язав зі звільненням міністра оборони Михайла Федорова.

Зараз дивляться

— Прошу звільнити мене, полковника Єлізарова Павла Олександровича, з посади заступника командувача Повітряних сил ЗСУ у зв’язку із звільненням міністра оборони України Михайла Федорова, ініціатора стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні в результаті агресії Російської Федерації, — написав полковник у своєму рапорті.

Він також наголосив, що не має бажання продовжувати військову службу у Збройних Силах України та проходити військову службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

— Для мене велика честь працювати з Михайлом Федоровим. У 22-му році я долучився до Сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності, — написав Єлізаров.

19 січня 2026 року президент Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Тоді президент наголосив, що разом із міністром оборони Михайлом Федоровим, військовим командуванням має бути напрацьована нова модель захисту українського неба.

15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони.

15 липня Сергій Стерненко, який із січня обіймав посаду радника міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті, повідомив, що більше не виконуватиме цих обов’язків.

Фото: Павло Єлізаров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.