Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 370 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 липня

  • особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб,
  • танків – 12 148 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 46 084 (+65) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 943 (+7) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 496 (+4) од.,
  • літаків – 437 од.,
  • гелікоптерів – 354 (+1) од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.,
  • крилатих ракет – 4 909 (+3) од.,
  • кораблів і катерів – 34 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489) од.,
  • спеціальної техніки – 4 424 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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