Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 17 липня: ЗСУ знищили 1 370 окупантів та один гелікоптер
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 370 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 17 липня
- особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб,
- танків – 12 148 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.,
- артилерійських систем – 46 084 (+65) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 943 (+7) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 496 (+4) од.,
- літаків – 437 од.,
- гелікоптерів – 354 (+1) од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.,
- крилатих ракет – 4 909 (+3) од.,
- кораблів і катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489) од.,
- спеціальної техніки – 4 424 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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