Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 370 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 липня

особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб,

танків – 12 148 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.,

артилерійських систем – 46 084 (+65) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 943 (+7) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 496 (+4) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 354 (+1) од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.,

крилатих ракет – 4 909 (+3) од.,

кораблів і катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489) од.,

спеціальної техніки – 4 424 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.