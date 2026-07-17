Президент Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов’язки керівника Служби безпеки України Олександру Покладу – першому заступнику голови спецслужби.

Відповідний указ № 622/2026 опублікований 17 липня на сайті ОП.

Зеленський призначив Поклада в.о. голови СБУ

– Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України, – зазначається в тексті документу.

16 липня Зеленський запропонував в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України.

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17 липня Кабінет міністрів призначив Хмару в.о. міністра оборони (до цього він був в.о. голови СБУ).

15 липня Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони.

Причиною такого рішення стала неефективна взаємодія оборонного відомства з військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Що відомо про Олександра Поклада

До призначення на посаду заступника голови СБУ Поклад очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки. До цього він керував 5 управлінням цього ж департаменту.

Як повідомляли журналісти Схем, за часів президентства Віктора Януковича Поклад на громадських засадах був помічником колишнього народного депутата від Партії регіонів та Опозиційного блоку, а також ексначальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Він також працював помічником ще одного представника Партії регіонів Равіля Сафіулліна та допомагав Івану Мирному під час його депутатської діяльності спочатку від Партії регіонів, а згодом – від Опозиційного блоку.

У 2017 році указом президента Петра Порошенка Поклада нагородили орденом За мужність III ступеня.

У 2020 році президент Володимир Зеленський відзначив його орденом За мужність II ступеня.

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